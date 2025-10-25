Fostul fundaș central, ajuns la 41 de ani, a anunțat că a absolvit prestigiosul program „UEFA Master in Sports Management (UEFA MIP)”, primind oficial diploma din partea forului european.



Lukasz Szukala a primit o distincție din partea UEFA



Programul UEFA MIP este dedicat foștilor fotbaliști care vor să continue cariera în conducerea cluburilor sau a federațiilor. Alături de Szukala, și fostul său coleg de la FCSB, Florin Gardoș, a primit aceeași distincție.



„După doi ani de dăruire și muncă asiduă, sunt mândru să spun că am primit diploma UEFA Master în Management Sportiv. Sunt recunoscător pentru această aventură incredibilă și pentru tot ce am învățat”, a transmis Szukala pe Instagram.



Szukala a fost glorios la FCSB



Transferat în 2012 de la Petrolul Ploiești pentru 300.000 de euro, Szukala a devenit rapid titular incontestabil în defensiva roș-albaștrilor. A cucerit trei titluri de campion (2013, 2014, 2015), o Cupă a României, o Supercupă și o Cupă a Ligii, fiind desemnat în 2014 „cel mai bun fotbalist străin din Liga 1”.



În 2015 a plecat la Al Ittihad, în Arabia Saudită, iar cariera sa s-a încheiat în 2019, la Ankaragucu. După retragere, s-a stabilit în România.

