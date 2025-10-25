Florinel Coman (27 de ani) numără zilele până în ianuarie! Pentru că abia atunci ar avea o nouă șansă de a părăsi Al-Gharafa, în urma redeschiderii perioadei de transferuri. Până atunci, românul e nevoit să îndure ce i se întâmplă, la Doha.

La 4 zile după ce a fost cel mai bun om al echipei sale, după cum Sport.ro a arătat aici, Florinel Coman a aflat încă o decizie șocantă a antrenorului Pedro Martins în cazul său. Pentru că, în urma cu câteva minute, când s-au anunțat echipele de start pentru partida Al-Ahli Doha – Al-Gharafa, Coman a fost lăsat în afara echipei de start, fiind trecut pe banca de rezerve! Încă o dată!

Așadar, în ciuda prestației sale bune, în cele 23 de minute pe care le-a avut la dispoziție la mijlocul săptămânii în Champions League, Coman tot n-a reușit să-și câștige locul în primul 11! Și, deocamdată, se prelungește agonia sa. Concret, deși Qatar Stars League, întrecerea internă din micuțul stat din zona Golfului Persic, a ajuns la etapa a 7-a, Coman n-a jucat niciun minut, în actuala ediție de campionat!

În aceste condiții, șansele lui Florinel, de a reveni în echipa națională, rămân mici, deși selecționerul Mircea Lucescu l-a inclus în lotul lărgit al stranierilor pentru partidele cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele două în preliminariile CM 2026.

