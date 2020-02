"Eu am sperante. Nu pot da detalii!" Se intoarce Radu Stefan la nationala? Ce spune conducerea FRF

Fotbalistul ar putea evolua din nou pentru Romania.

Radu Stefan s-a retras acum 7 ani de la nationala Romaniei, insa Mihai Stoichita, directorul tehnic de la FRF, spune ca fundasul ar putea reveni la "tricolori". Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a discutat in trecut cu fotbalistul roman in vederea unei intoarceri la nationala.



"Orice usa se deschide oricand si de catre oricine care e specializat. Eu cred ca, fotbalistic vorbind, Radu merita sa joace in echipa nationala, e un jucator care joaca intr-un campionat foarte greu, la o echipa mare. Eu am sperante, nu pot sa va dau mai multe detalii. Trageti-l de limba pe Radu. Ce poti sa contesti la un jucator ca Radu Stefan? Nimic. Pai ia liderii care sunt in vestiarele italiene si vezi ce inseamna sa fii lider, ca Radu Stefan, in vestiarul unei echipa care joaca cum joaca si are rezultate. Mai demult a vorbit cu el Burleanu, in perioada Contra", a spus Stoichita la Digisport.

Ultimul meci al lui Radu Stefan pentru nationala a fost in 2013, impotriva Ungariei. "Tricolorii" au obtinut atunci un rezultat de egalitate, scor 2-2.

Romania o intalneste pe Islanda in barajul pentru Euro 2020, pe 26 martie.