Eric e cel mai bun marcator străin din campionatul nostru, cu 66 de goluri în 222 de meciuri. El e urmat în acest top de un alt brazilian, Wesley, care are 64 de reușite, și de francezul Gnohere (58).

Venit în România din 2007, mijlocașul ofensiv a jucat la Gaz Metan, Karpaty Lvov (Ucraina), Pandurii Târgu Jiu, Al Ahli (Arabia Saudită), Najram, Viitorul Constanța, Al-Markhiya (Qatar) și FC Voluntari.

Citiți în rândurile ce urmează un dialog despre cariera sud-americanului, despre actualul lui job, despre trofeeele cucerite, despre momentele grele prin care a trecut și despre problema medicală care îl macină acum.

Ai rezolvat cu problemele de la picior?

Nu, tot așa sunt.

Și te duci pe undeva să te tratezi?

Să văd dacă merg în Turcia. Mai aștept puțin.

Tot cu dureri?

Da, tot așa... Nu s-a schimbat nimic. Să văd dacă ajung în Turcia, să încerc să rezolv.

Două trofee cu Viitorul, unul cu Farul

Primul titlu de campion de când ești în fotbal. Cum a fost?

Da, primul titlul și am mai avut două trofee cu Viitorul, Cupa României și Supercupa, când eram jucător. Toate trei cu Farul aș putea spune. Am vrut un titlu ca jucător, însă nu s-a putut la echipele la care am jucat eu. Acum a fost total neașteptat pentru mine, dar cred că la fel de frumos, chiar dacă nu mai sunt pe teren.

Care este rolul tău la Farul?

Fac parte din staff, fac scouting, caut jucători, și sunt și traducător pentru cei doi brazilieni din lot (n.r. - Gustavo Marins și Mateus Criciuma).

Mai vin brazilieni la Farul?

Vor mai veni...

Hagi te-a lăudat la finalul campionatului, a spus că ești extraordinar în vestiar...

Hagi vine cu dușul rece peste băieți, iar eu stau apoi cu ei la povești, să schimbăm atmosfera, să schimbăm starea lor. E bine că am lucrat cu Hagi și ca jucător. Acum sunt în staff, îi văd ideile, concepțiile, văd că are dreptate foarte mult în ceea ce spune. Învăț în fiecare zi de la el.

Te gândești în viitor la o carieră de antrenor?

Nu imediat, dar mă gândesc. Parcă văd că Hagi mă face antrenor! Dar nu m-am decis încă.

„Vom încerca să ajungem cât mai departe în cupele europene”

La cupele europene sperăm ceva cu Farul?

Păi normal. Echipa a demonstrat că a avut valoare pentru a câștiga campionatul. Cred că a fost cel mai frumos și disputat play-off din ultimii ani. Vom găsi o metodă. Mister va aduce în această pregătire de vară jucători care să ajute echipa. Și vom încerca să ajungem cât mai departe.

Unde te-ai simțit cel mai bine ca fotbalist?

La Mediaș m-am simțit foarte bine, la Pandurii și la Viitorul. La toate trei. La Voluntari, mai puțin. Nu am avut legăturile pe are le-am avut cu celelalte cluburi.

De ce n-ai ajuns și la o echipă mai importantă, gen Steaua, Rapid, Dinamo?

La un moment dat, nu am mai vrut eu, mai ales după ce am plecat afară. Ce rost mai avea? Aș fi putut să ajung la Dinamo sau la Rapid. Nu s-au înțeles cu clubul de aici, pentru că eram împrumutat în străinătate. Iar clubul de aici nu voia să-mi dea drumul. Și a trebuit să stau. Asta nu știe lumea. Oamenii cred că nu voiam eu. Iar după ce am împlinit 30 de ani, nu mai aveam așa dorință să mă transfer în țară. Voiam să plec afară, să am un salariu bun.

I-au refuzat cetățenia română

Ai luat cetățenia română?

Nu, nu am cetățenie. Când am depus actele, mi s-a refuzat cetăenia, iar apoi nu m-am mai interesat. Dacă n-au avut interes pentru națională, nu am mai avut nici eu pentru cetățenie. Dar o să-mi fac în curând. E complicat rău să devii român.

Dar tu ești pe jumătate român... Ai trăit mulți ani aici, ți-ai făcut o familie...

Politica e groasă aici. Trebuie o grămadă de chestii. Eu am reprezentat țara la nivel internațional, am jucat în cupele europene, dar n-am primit nicio bomboană. Mi-au refuzat cetățenia, dar nu mi-a spus nimeni de ce. Am primit o hârtie în care scria că nu am îndeplinit cerințele lor, dar nu mi s-a explicat ce nu am îndeplinit.

În carieră, unde ți-a fost cel mai greu?

În Ucraina. Nu mi-am primit banii, nu mă băgau să joc. Mi se născuse și copilul... M-am derutat puțin acolo.

A căzut în depresie în Ucraina

Ai făcut o depresie, nu?

Cam așa.

Și ți-ai primit până la urmă banii de acolo?

Am primit după aia, dar nu pe toți.

Nu aveai pe nimeni acolo, în Ucraina?

Aveam niște prieteni brazilieni, niște studenți, dar problema era că era copilul mic, am promis să-i dau tot ce n-am avut eu. Abia se născuse, am plecat după 3 zile de lângă el. Am crezut că o să fie bine, dar a fost rău.

Copilul și soția au rămas în țară toată această perioadă?

Da, dar au mai venit pe la mine, soția a văzut prin ce treceam.

Și cum ai reușit să-ți revii?

Păi după ce am plecat de acolo. Puteam să merg oriunde, dar eu am ales să rămân la Mediaș. Am vrut să stau lângă copil.

Ai mai fost de curând prin Brazilia?

De doi ani n-am mai fost. Au mai venit mama și sora mea aici.

„Mi-e dor să stau cu familia mea la povești în Brazilia!”

Ți-e dor de țara ta natală?

Normal. E familia mea acolo, pentru ei mă duc mereu. Mâncărurile noastre tradiționale... Mi-e dor să stau cu familia mea acolo la povești, la un pahar de ceva, copiii să se joace pe lângă noi...

În România ce-ți place?

Îmi place toată România, de asta nici n-am plecat și nici nu vreau să plec. Am încercat să investesc în România, dar...

De ce n-a mers cu afacerea, cu restaurantul pe care l-ai deschis la Mediaș?

N-a mers. A venit pandemia... Am fost trei ani numărul 1 in Mediaș, dar n-a mers. Mă gândesc să deschid altundeva, poate la Constanța, poate la București...

Ai pierdut bani cu afacerea din Mediaș?

Păi normal că se pierd bani cu afacerea. Dacă nu merge, pierzi...

În România ce-ți place să mănânci?

Toată mâncarea românească e bună. Nu e departe de mâncarea din Brazilia.

Cu ce ai rămas după o carieră de fotbalist?

În ce sens?

„Lumea mă recunoaște pe stradă, mai ales în Ardeal”

Amintiri frumoase, financiar...

Am rămas cel mai mare golgheter străin din România. Pentru asta am tras foarte mult. Sunt fericit că am reușit să câștig trofee. Nu am nevoie de facebook sau altceva, lumea mă recunoaște pe stradă, copii, bătrâni, mai ales în Ardeal. Dar și la Constanța am fost tratat ca o persoană importantă. Știm că viața de fotbalist e scurtă. De obicei, când nu mai ești văzut la tv, lumea nu te mai știe.

Prietenii te-au uitat?

N-am probleme cu asta, eu știu care sunt prietenii mei adevărați. Viața de fotbalist e compliactă, pleci undeva, apoi te transferi altundeva.

Financiar, ești un om împlinit după o carieră de fotbalist?

Așa și-așa.

Se putea mai mult?

Bineînțeles, altfel nu mai eram acum la muncă. (n.r. - râde)

Am înțeles că ți-ai construit o casă în Mediaș...

Da, da, da... Dar nu știu dacă mai vreau să stau la Mediaș.

„Vreau să le ofer un viitor mai bun copiilor mei”

Păi și soția ce zice?

Ce să zică? Altundeva am trăi mai bine. Vreau să le ofer un viitor mai bun copiilor mei.

Am văzut că ai participat la câteva evenimente caritabile...

Da, sunt alături de copiii care au nevoie de ceva. Chiar dacă am durerile la picior despre care numai Dumnezeu știe ce simt, merg să ajut, să le aduc un pic de bucurie. Fac parte din Liga Legendelor, suntem implicați în mai multe proiecte caritabile. Dacă am timp, de ce să nu mă duc? Dumnezeu mi-a dat atâtea, așa că pot da și eu ceva înapoi.

Așa mari sunt durerile la picior?

Foarte mari. Problema e că nu știu ce să fac...