Lionel Messi rupe tăcerea, după ce a semnat cu Inter Miami: „Clar există persoane la FC Barcelona care nu vor să revin!”

Aventura lui Lionel Messi (35 ani) la PSG s-a încheiat după două sezoane, în care a marcat 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive în 75 de meciuri în toate competițiile.

Lionel Messi nu este iubit de toată lumea din conducerea Barcelonei

Deținătorul a 7 Baloane de Aur a fost asociat masiv cu o revenire la FC Barcelona, mai ales că echipa este pregătită acum de fostul său coechipier și bunul său prieten, Xavi Hernandez. Însă, în cele din urmă, Messi a ales să meargă la Inter Miami, în SUA. Mai mult, acesta a mărturisit că există persoane din conducerea de pe Camp Nou care nu s-ar fi bucurat să îmbrace din nou tricoul Barcelonei.

„Nu știu. Însă în mod clar există persoane care nu vor ca eu să mă întorc, așa cum în acele momente nu au dorit ca eu să rămân atunci când a fost nevoie să plec. Așa cum există multe persoane care și-au dorit să mă întorc și au spus asta și au făcut-o public. Însă în mod clar există oameni din conducere care nu vor să revin, care cred că revenirea mea nu ar fi fost bună la club”, a declarat Lionel Messi pentru Mundo Deportivo.

Totodată, superstarul argentinian a fost chestionat și de transferul lui Feran Torres (23 ani), care a fost cumpărat cu 55 de milioane de euro de la Manchester City, la scurtă vreme după ce Joan Laporta a anunțat că Barcelona nu-l poate păstra pe Messi din cauza problemelor de ordin financiar.

„Nu știu. La început am fost îndurerat pentru plecarea mea și cum s--a făcut. În acele momente m-a supărat faptul că nu puteam să rămân și la puțin timp clubul a putut face transferuri. Însă clubul a înțeles în momentele alea că le putea face. Cu pasul din acești doi ani am înțeles, am asimilat și nu mai iau în seamă. Dacă asta s-a facut și a fost nevoie de asta...aia e”, a mai spus Lionel Messi.