E gata! Liverpool face primul transfer al verii: 60 milioane de euro și un contract gigantic

Cu Jurgen Klopp pe banca tehnică, Liverpool și-a revendicat a cincea poziție în Premier League cu 67 de puncte. În consecință, „cormoranii” au adunat 19 victorii, 10 rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

Conform jurnalistului sportiv, Nicolo Schira, Liverpool mai are puțin și se înțelege cu Brighton & Hove Albion în ceea ce privește mutarea lui Alex Mac Allister, fotbalistul care a făcut furori la Mondialul din Qatar, pe Anfield.

Italianul a scris pe rețelele social media că Liverpool va achita 60 milioane de euro lui Brighton pentru Mac Allister. Mai mult, Nicolo Schira a mai informat că echipa lui Jurgen Klopp îi va oferi șase milioane de euro pe an argentinianului și un conract pe cinci sezoane.

