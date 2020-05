"Era nimeni cand a venit la noi!" Atac de ultima ora in scandalul injuriilor adresate de Cornel Dinu fostilor colegi

Un fost mare jucator de la Dinamo il ataca pe Cornel Dinu dupa injuriile adresate fostilor sai colegi.

Fostul mare jucator al celor de la Dinamo, Ioan Pircalab (78 de ani) il ataca pe Dinu dupa ce a aparut o filmare in care acesta adresa injurii la adresa fostilor jucatori de la Dinamo. Pircalab a evoluat in perioada 1961-1970 la Dinamo si lanseaza o serie de declaratii taioase la persoana lui Cornel Dinu.

"N-am fost de acord cu acele aprecieri pe care le-a facut despre colegii lui pentru ca nu este normal si nu este frumos. Era si normal ca ei sa se supere. N-avea ros sa spuna el asemenea lucruri despre acei jucatori, care au fost colegii nostri, alaturi de care am jucat cu unii dintre ei.

Nu stiu ce l-a apucat pe Cornel Dinu acum, la batranete, sa aiba atata rautate", a declarat Ioan Pircalab pentru Gazeta Sporturilor.

In urma cu cateva saptamani, Cornel Dinu a declarat ca Dinamo, la inceputul anilor 1980, in cea mai de succes perioada din cupele europene ar fi fost ajutata de arbitri. Ioan Pircalab a comentat si aceste declaratii facute de Dinu si spune ca in momentul in care Cornel Dinu a ajuns la Targoviste, era un nimeni, iar Dinamo a facut din el un mare jucator.

"Eu nu stiu daca a fost asa. Sincer sa va spun, nu s-a intamplat asa ceva cat timp am fost la Dinamo. N-au fost aranjamente, n-au fost meciuri trucate, n-am stiut de altceva. Nu am luat parte niciodata la asemenea lucruri. Nu se putea pe vremea aceea. Eu nu stiu de asa ceva. Am ramas surprins citind acele lucruri. Nu inteleg de ce a pornit aceasta campanie cu ura in glas, s-a luat de multa lume, s-a luat si de Ion Craciunescu.

Spune multe lucruri care nu pot fi probate. Nu stie nimeni adevarul real. Indiferent cum ar fi fost, nu sunt lucruri pe care sa le povestesti despre echipa la care tu ai jucat, care te-a crescut si care te-a facut om.

Cand a venit la Targoviste, era un nimeni. Apoi, Dinamo a facut din el un mare jucator, un om pregatit de toate punctele de vedere. Nu avea rost sa vina si sa spuna atatea lucruri despre alti colegi de-ai sai. A gresit, nu stiu ce l-a impins sa faca asemenea lucruri", a mai spus Ioan Pircalab.