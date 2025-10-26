Rachid Bouhenna, fundașul pe care Gigi Becali l-a scos definitiv din lot după doar câteva apariții, a ajuns să joace azi în a treia ligă din Emiratele Arabe Unite și, în paralel, să-și construiască o carieră în imobiliare, la Dubai.



Transferat în 2022 de FCSB, după evoluții solide la Sepsi și CFR Cluj, Bouhenna nu a rezistat nici 10 meciuri în tricoul roș-albaștrilor. A fost scos din echipă după greșelile dintr-un meci cu Chindia, iar Gigi Becali a avut o reacție dură: „Bouhenna nu mai calcă iarba FCSB-ului în viața lui! I-am zis la revedere.”



Ce face azi fundașul „interzis pe iarba FCSB” de Gigi Becali



Fundașul francez cu origini algeriene a prins doar 4 meciuri în Liga 1 pentru FCSB. A fost îndepărtat, iar în ianuarie 2023 a plecat în Grecia, la Ionikos. Echipa a retrogradat, iar Bouhenna a devenit liber de contract.



A urmat o scurtă revenire în România, la Politehnica Iași, însă fără impact real. La 34 de ani, a ales să se mute în Dubai, unde s-a reinventat ca dezvoltator imobiliar, un domeniu extrem de profitabil în Emirate.



Totuși, nu a abandonat complet fotbalul. În vara aceasta a semnat cu The Football Circle, club din liga a treia a Emiratelor Arabe Unite, unde joacă în prezent constant.

