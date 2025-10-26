Un jucător din Liga a 6-a Prahova a primit una dintre cele mai dure suspendări din ultimii ani, după un gest obscen și agresiv la adresa unui arbitru în vârstă de doar 18 ani.



Incidentul a avut loc la finalul meciului Viitorul Iordăcheanu - Speranța Chiojdeanca, scor 3-0, disputat pe 19 octombrie.



Fotbalistul și-a dat jos chiloții în fața arbitrului



Supărat din cauza înfrângerii, fotbalistul Alin Mihalcea (29 de ani) a început să-l înjure pe arbitrul asistent Ciprian Neagu, elev în clasa a XII-a.



„Băi, ochelaristule, să-mi bag p… în gura ta!”, ar fi fost una dintre amenințări, după cum a notat „centralul” în raportul oficial.

Mihalcea l-a scuipat pe arbitru, apoi, în momentul în care tânărul s-a întors, jucătorul și-a dat pantalonii și chiloții jos, expunându-se intenționat, informează Adevărul.

Comisia de Disciplină a AJF Prahova a reacționat imediat și l-a suspendat pe jucător 20 de etape, sancțiunea maximă prevăzută de regulament. Pe lângă suspendare, a primit și 1.000 de lei amendă.



Arbitrul asistent, șocat de cele întâmplate, a anunțat că va depune plângere penală pentru agresiune și ultraj.



Șeful CJA Prahova, Ionuț Borcan, a catalogat cazul drept „cel mai revoltător moment pe care l-am trăit în 35 de ani de fotbal” într-o postare pe Facebook și a spus că jucătorul „ar trebui să se retragă din sport”.

