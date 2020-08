"Te incurajeaza suporterii, dar joci si cu frica!" Ce spune Daniel Oprita despre cele doua promovari ratate de Steaua

Daniel Oprita crede ca, daca ar fi ratat calificarea in Liga a 3-a ar fi fost un esec si in cariera sa.

Daniel Oprita (39 de ani) antrenorul Stelei, a declarat ca a simtit presiune pentru lupta promovarii in Liga a3-a, deoarece ar fi fost un dezastru total inregistrarea unui nou esec. Dupa o scurta analiza, Oprita a explicat faptul ca de obicei, echipele cu suporteri si cu traditie nu reusesc mereu sa promoveze din cauza ca fotbalistii joaca cu frica.

„Nu stiu ce nu a functionat in anii trecuti, nu vreau sa comentez pentru ca nu am fost eu pe banca. Am primit niste felicitari, dar nu ar fi trebuit sa fim felicitati pentru ca la ce investitii s-au facut si ce jucatori am adus…Noi am avut jucatori care au avut promovari in CV-urile lor si nu ar fi trebuit sa fie o problema. Am tratat serios fiecare meci, am avut si emotii pentru ca ne-am gandit la cele doua sezoane in care s-a ratat promovarea.

Am simtit o presiune pentru ca era un esec foarte mare pentru mine daca ratam promovarea. Mi-ar fi fost foarte greu sa merg mai departe in cariera. Mereu o sa fie presiune la o echipa care are suporteri. Echipele cu suporteri, cu traditie, au cam ratat promovarea. Te incurajeaza suporterii, dar joci si cu frica. Pana acum au promovat echipe fara presiune.

Am acceptat sa vin la Steaua pentru ca e un brand, cel mai mare din Romania. Am vazut conditiile de acolo si m-am gandit ca e mai bine sa o iau de jos, sa imi fac strategia si sa imi fac echipa cum vreau. M-am gandit ca sunt destul de tanar si am timp sa duc proiectul pana la capat”, a declarat Daniel Oprita la ProSport.