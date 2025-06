Mădălina Dodu (15 ani) îl are ca idol pe Cristi Săpunaru. Jucătoare de picior stâng, cu o tehnică excelentă și cu finalizări de excepție, aceasta este asemănată de antrenoarea sa cu Denis Alibec.



"Un alt vis al meu este să ajung la Real Madrid"

"Fac fotbal de la 10 ani. Nu am mai făcut alte sporturi, mi-a plăcut întotdeauna fotbalul, a fost pasiunea mea. Am început să joc cu fratele meu în parc, apoi am mers la o echipă de băieți. A fost bine pentru mine acolo, mă descurcam, îi driblam și pe ei. Îmi place să driblez și să dau goluri, sunt în elementul meu când joc fotbal și sunt pe teren.



Rapid este un club mare, mă duc la toate meciurile în galerie. Mă duceam pentru Cristi Săpunaru. L-am cunoscut personal, am vorbit cu el. El e modelul meu, idolul meu în fotbal, de la el am învățat ce înseamnă Rapidul. Îmi place tot ce făcea pe teren. A venit și el la meciurile mele, a zis că îi place cum joc. Mă suține și eu îl susțin pe el.



O altă mândrie pentru mine este să îmbrac tricoul echipei naționale. Cel mai frumos moment a fost când am dat două goluri de la jumătatea terenului. Vreau să promovăm în prima ligă și să jucăm pe Giulești în fața galeriei.

Un alt vis al meu este să ajung la Real Madrid, dar trebuie să mai muncesc până să ajung acolo. În afara fotbalului, îmi place să scriu și să citesc. Câteodată scriu și poezii. Vreau să cred că sunt fotbalista-poetă, pe teren și în afara lui", a declarat Mădălina Dodu pentru Pro TV Sport.



"Eu cred că o să ajungă foarte sus. Totul depinde de ea"

Speranța Popescu, antrenoarea sa de la FC Rapid Feminin, are numai cuvinte de laudă pentru eleva sa. "Mădălina este o jucătoare nu talentată, ci extrem de talentată, cum rar mai găsim în țara noastră. În primul rând, este o jucătoare de picior stâng, care sunt foarte greu de găsit în rândul băieților, darămite în fotbalul feminin. Eu sper să ajungă o mare fotbalistă. Eu o antrenez de patru ani, dar ea a mai jucat fotbal la băieți. Probabil că de acolo vine cu abecedarul făcut, la care se adaugă talentul nativ.



Este internațională de junioare, a fost la U15 și acum este la U17. A debutat la senioare la vârsta de 14 ani. Dacă o ține pe această pantă ascendentă, să muncească foarte mult și să fie dedicată, eu cred că o să ajungă foarte sus. Totul depinde de ea.



I se spune 'Săpunaru' pentru că este fană înfocată a lui Cristi Săpunaru. Merge la meciuri, îi urmărește rețelele de socializare, chiar s-au întâlnit la antrenamente. Cristi a venit și a văzut-o la meciuri, a spus că este ceva incredibil. I se spune 'Săpunaru', dar eu aș asemăna-o cu Denis Alibec, pentru că principalele ei calități sunt tehnica extraordinară și un șut de calitate. Este decisivă, în multe meciuri", a mărturisit Speranța Popescu.

Foto și video - Gabriel Chirea