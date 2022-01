"E numărul 1 în România!" Contestat de mulți, apreciat de Gabi Iancu

Gabi Iancu (27 de ani), jucător la Akhmat Groznîi, a fost perceput mereu drept o mare speranță a fotbalului românesc.

Reinventat de Gică Hagi la Viitorul, fotbalistul care poate evolua pe orice post din linia ofensivă a dezvăluit cine e, în opinia sa, cel mai valoros jucător român lângă care a jucat.

”Alibec. Am jucat jumătate de an cu el. Cred că e cel mai bun atacant cu care am evoluat eu în teren. Îi doresc să joace în afară, pentru că are calități pentru un campionat foarte bun. Nu am jucat cu niciunul mai bun decât el. Numărul 1 în România!”, a declarat Gabi Iancu, potrivit digisport.ro.

700.000 de euro e cota lui Gabi Iancu

1,3 milioane euro valora Iancu în 2020

Fotbalistul născut în Mangalia, care la 18 ani făcea pasul la Inter Milano, e cotat de transfermarkt la 1,2 milioane de euro.

Om de bază în mandatul lui Mirel Rădoi la națională, Alibec a evoluat în 21 de partide pentru CFR Cluj în acest sezon, în toate competiţiile. Denis a marcat două goluri în Liga 1 şi a oferit un assist.

