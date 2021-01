Cat va castiga Gabi Iancu dupa despartirea de Viitorul! Primele imagini cu atacantul ajuns in Rusia! Cand ar putea debuta la Akhmat Grozny

Gabi Iancu s-a transferat in aceasta iarna in Cecenia.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, fotbalistul in varsta de 26 de ani a semnat cu Akhmat Grozny, echipa aflata pe locul 10 in campionatul Rusiei.

FC Viitorul a incasat 500.000 de euro in schimbul lui Iancu, rusii fiind incantati de mutare. De altfel, oficialii lui Akhmat Grozny i-au oferit lui Iancu un contract pe patru ani si jumatate, avand in plan sa-l vanda la echipa mai puternica dupa ce fotbalistul se va acomoda stilul de joc din Rusia.

Cat va juca la Grozny, echipa la care au mai evoluat in trecut Pancu, Florentin Petre si Margaritescu, Gabi Iancu va incasa anual 500.000 de euro.

Fotbalul este in pauza in Rusia. Primul meci in care Gabi Iancu ar putea intra pe teren este programat pe 28 ianuarie, cand Akhmat Grozny va juca un amical in compania macedonenilor de la Shkupi.

Primul meci oficial din 2021 al echipei lui Iancu este programat pe 20 februarie, in optimile Cupei Rusiei, contra celor de la FK Rostov. In campionat, Akhmat Grozny va reveni in ultima zi a lunii februarie, cand va primi vizita celor de la Dinamo Moscova.