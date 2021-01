EXCLUSIV | WWW.SPORT.RO a aflat echipa la care ajunge Gabi Iancu! Atacantul Viitorului face vizita medicala! Detalii de ULTIMA ORA

Gabi Iancu (26 de ani) este ca si plecat de la Viitorul Constanta si urmeaza sa fie prezentat in curand de noua echipa.

Gabi Iancu va pleca de la Viitorul Constanta dupa un an si jumatate. Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, Akhmat Grozny va fi noua echipa a atacantului de 26 de ani.

Akhmat Grozny este ocupanta locului 10 in clasamentul primei ligi din Rusia. Formatia cu care urmeaza sa semneze Gabi Iancu are 26 de puncte dupa primele 19 etape.

Atacantul face deja vizita medicala pentru noua echipa, dupa cum a anuntat Gica Popescu, si urmeaza sa semneze in curand.

Gabi Iancu este unul dintre cei mai importanti jucatori de la Viitorul, fiind golgheterul Ligii 1 in sezonul trecut.

Atacantul are sanse mari sa fie vandut in aceasta iarna, informatie confirmata chiar de presedintele clubului.

Gica Popescu spune ca Iancu urmeaza sa faca vizita medicala, insa nu vrea sa spuna nimic oficial pana cand jucatorul nu semneaza contractul:

"Trebuie sa faca vizita medicala, apoi testul Covid, ca sa fie totul in regula. Eu nu pot spune ca transferul e facut, pentru ca sunt patit. Pana nu vad semnatura jucatorului si a celor doua cluburi, nu e rezolvat", a spus Gica Popescu pentru Fanatik.

Potrivit sursei citate, Gabi Iancu ar urma sa semneze cu o echipa din Rusia, in schimbul a 400.000 de euro. Gica Popescu nu a negat informatia, dar a spus ca nu poate oferi amanunte, deoarece clubul la care Iancu se va transfera nu si-a dat acceptul pentru acest lucru:

"Nu am acceptul clubului care a facut oferta sa dau detalii. Dar cred ca o sa fie bine pentru toti. Iar Iancu nu este singurul pentru care am primit oferta in aceasta iarna. Avem si pentru Ghita, cum am vazut ca ati scris, dar urmeaza sa decidem ce decizii vom lua. Nu stiu daca se face saptamana asta, pentru ca pana la finalul perioadei de mercato mai este mult timp", a mai spus Gica Popescu.

Si antrenorul Mircea Rednic a confirmat negocierile pe care le poarta Gabi Iancu.