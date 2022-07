Iosif Rotariu (59 de ani), "jandarmul" lui Diego Armando Maradona la Coppa del Mondo (România - Argentina 1-1), urmărește tot ce se întâmplă în debutul de sezon din Superliga.

Stabilit la Timișoara, fostul mijlocaș de la Steaua și Galatasaray e de părere că numirea lui Nicolae Dică pe banca FCSB-ului a produs un declick la echipă și consideră că două formații din primul eșalon au un joc consistent, elaborat.

Iosif Rotariu: "Rapid mi-a plăcut cel mai mult în acest start de campionat"

Condusă de Adrian Mutu, Rapid l-a vândut pe Rareș Ilie la Nice, dar a achiziționat o serie de fotbaliști importanți, care au dat greutate formației lui Victor Angelescu și Dan Șucu încă din start.

"Cel mai mult mi-a plăcut în acest debut de campionat Rapid, care e o echipă sudată, cu jucători experimentați în toate compartimentele. Are un joc bine pus la punct și dacă va avea constanță, cred că vom vedea o evoluție concludentă din partea echipei lui Mutu până la finalul campionatului.

Și FCU Craiova pare că crescut valoric față de anul trecut, dispune de jucători care aduc elementul surpriză de fiecare dată", spune Rotariu, pentru Sport.ro.

Fost fotbalist de ultimă pasă, care executa cu precizie loviturile libere și făcea fără cusur ambele faze, Rotariu a rămas un fan al jucătorilor cu o tehnicitate ridicată. Din campionatul României excelează de la puțini spre foarte puțini fotbaliști prin driblinguri eficiente.

Iosif Rotariu: "Bauza e un jucător foarte interesant"

Iosif Rotariu afirmă că din restrâsul grup de jucători care excelează în relația unu la unu se evidențiază argentinianul Juan Bauza (26 de ani, 1,77 m - cotat la 350.000 de euro).

Căpitanul lui FCU Craiova a fost cumpărat de Adrian Mititelu de la FK Csikszereda. "Bauza e foarte interesant, are nevoie doar de continuitate. Sunt de părere că astfel de jucători aduc un plus de spectaculozitate fotbalului românesc, iar colaborarea lui cu Compagno e benefică pentru echipă", mai spune Iosif Rotariu.

FCU Craiova joacă azi, pe Arena Națională, de la 22:30, contra echipei lui Nicolae Dică, FCSB, într-o partidă programată în runda a treia a Superligii. FCU se situează pe locul 8, cu trei puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 14, cu un punct.

Mititelu: "Sper să-l ajute sănătatea pe Bauza"

„Bauza este un jucător de mare valoare, am luptat foarte mult să îl aduc în tricoul nostru. Nici acum nu îmi vine să cred cât de simplu a fost în raport cu valoarea lui. Am reușit să îl aduc într-un moment în care nu mai credeam. Sunt puțini ca și el în România, păsări rare.

Sper să îl ajute sănătatea pe Bauza, pentru că dacă nu avea probleme la începutul campionatului aveau alte rezultate ceilalți antrenori, Mutu sau Stoican”, a spus Adrian Mititelu la sfârșitul partidei cu CFR Cluj.

Bauza, cu fantezia și cu exterioarele

"Vreau să vă spun că meritul 100% al aducerii acestui jucător la club este al lui Adrian Mititelu, care l-a plăcut în meciul direct cu Miercurea Ciuc, din sezonul trecut (n.r.: în urmă cu doi ani), mulți îi dădeau șanse mici, pentru că nu a apucat să demonstreze decât în liga a doua calitățile pe care le-a avut, a înscris patru sau cinci goluri la liga a doua.

Are calități și este un jucător cu o naturalețe fantastică, specifică sud-americanilor, pasează, îi place fantezia, are mereu o soluție în plus în buzunar, are pase surrpinzătoare, execuții surprinzătoare, nu știu câți jucători din Liga 1 lovesc cu exteriorul așa", povestea Marcel Pușcaș, la Pro Arena.

FCU Craiova - CFR Cluj 3-1

FCU Craiova 1948: Popa – Negru (R. Grigore 90’), Duarte, Paramatti, Huyghebaert - Asamoah, Achim – Baten (Marquet 80’), Bauza (Sidibe 90’), van Durmen (Chiţu 86’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

CFR Cluj: Bălgrădean - Braun, Graovac, Yuri Matias, Camora - Deac, Boateng (Hoban 78’), Muhar (Bordeianu 63’) - Ad. Păun (Hammershoy-Mistrati 46’), Debeljuh (Jefte Betancor 46’), Petrila (Gîdea 78’). Antrenor: Dan Petrescu