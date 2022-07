Omul esențial de la Rapid care a făcut "tot ce putea" pentru a-l lua de la CFR pe Marko Dugandzic

Croatul transferat de la CFR Cluj a marcat și a oferit un assist la debutul său pentru gruparea giuleșteană. A câștigat majoritatea duelurilor cu Dawa și Bouhenna, dar a și creat ma mereu culoare pentru colegii săi.

Mutu: "Am făcut tot ce se putea pentru a-l convinge pe Dugandzic"

Dugandzic a fost cumpărat de Rapid pentru 400.000 de euro, a început fotbalul la Osijek și a mai jucat în Italia la Ternana și Matera. Adrian Mutu a fost cel care l-a dorit pe atacantul de 1,90 m, iar la finele partidei din Giulești a vorbit la laudativ despre vârful în vârstă de 28 de ani.

„Victoria e victorie, sunt foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor. Cred că e cea mai importantă victorie a mea, era un meci care contează mult pentru noi. La fiecare meci, jucăm la victorie.

Ştiam ce încărcătură are acest meci şi voiam să facem suporterii fericiţi. Vă daţi seama că am făcut tot ce se putea pentru a-l convinge să vină la Rapid pe Marko Dugandzic. E un jucător de valoare şi a demonstrat asta. Toţi jucătorii pe care i-am trimis au intrat bine în meci. A fost o victorie muncită. Mă bucur că nu am luat gol", a declarat Adrian Mutu, duminică seara, la finele partidei Rapid - FCSB 2-0.

Marko Dugandzic: ”Poate doar Hajduk Split are fani similari”

„Un start incredibil, am visat la asta, nu am știut că acest meci a fost important pentru fanii Rapidului. Sunt fericit că am marcat, am oferit un assist și am câștigat meciul. Înainte să vin, am vorbit cu antrenorul și mi-a spus că, dacă vin vineri, voi juca încă de la început. Am doar cuvinte bune despre oraș, despre club, toată lumea m-a primit foarte bine. Cred că le-am răspuns pe teren", a spus atacantul croat, la finele partidei.