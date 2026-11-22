Prin intermediul site-ului oficial, FRF a transmis un mesaj de condoleanțe și a amintit principalele performanțe din cariera fostului internațional, care rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României.

Mesajul transmis de FRF după moartea lui Dudu Georgescu

„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu, decedat la vârsta de 76 de ani.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a fost una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc și un reper absolut al eficienței în fața porții”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Forul de la București a evidențiat și performanțele individuale ale fostului atacant. Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, și deține recordul de goluri marcate în prima ligă din România, cu 252 în 371 de meciuri.

Pentru echipa națională, acesta a strâns 40 de selecții și a înscris 21 de goluri. La Dinamo, unde a evoluat între 1973 și 1983, a cucerit patru titluri de campion și o Cupă a României. A marcat 207 goluri în 260 de partide de campionat și este cel mai bun marcator din istoria clubului.

„Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis FRF.