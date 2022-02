Duckadam: „CFR ia titlul și anul acesta dacă își rezolvă problemele financiare”. Ce zice despre Andrei Vlad: "Are momente de blackout”

de Florin CARAMAVROV

În prezent, Duckadam este analist tv la DigiSport și are un magzin propriu de echipament prin care își promovează renumele obținut acum 36 de ani. Fostul mare portar rămâne adeptul ideii că actuala FCSB este Steaua. Citiți în rândurile ce urmează părerea lui despre acest subiect, dar și despre favorita la titlu, despre gafele lui Andrei Vlad și despre alți portari valoroși din Liga 1.

Cine ia titlul?

Dacă se rezolvă problemele de ordin financiar, CFR. Am înțeles că au datorii mari, restanțe de trei luni la jucători. Am citit că mai au vreo 300.000 de euro datorie la Primărie. Dacă-și rezolvă aceste probleme, CFR va lua titlul, pentru că este mai echipă decât FCSB.

FCSB, mai mult individualități, nu?

Da, păi de ani de zile am spus. Dacă FSB ar avea un joc de echipă, la ce fotbaliști sunt în lot, ar câștiga lejer campionatul și ar face și o figură frumoasă în Europa. Dar așa, se bazează pe faptul că ies în evidență Octavian Popescu, Tănase sau mai știu eu cine, și așa câștigă.

Aveți vreo umbră de regret că nu mai sunteți la FCSB?

Nu, nu. A fost o perioadă frumoasă, de 10 ani. Acum mă simt foarte bine așa, încerc să rămân imparțial, să spun ce am de spus. E mult mai simplu pentru mine.

De ce credeți că a rămas așa mult în urmă Universitatea Craiova?

E o perioadă mai dificilă pentru ei, dar, în ultimele meciuri, mi-a plăcut cum au jucat, inclusiv cu CFR. Își creează foarte multe ocazii, au un joc interesant. Dacă țin ritmul ăsta, ajung cu siguranță în play-off, iar acolo pot face o figură frumoasă.

Totuși, nu prea ne așteptam să ajungă la distanța asta față de primul loc...

Au adoptat politica FCSB-ului. Când au un jucător bun, îl vând, ceea ce, pe undeva, e normal. I-au avut pe Mihăilă, pe Mitriță... Jucători foarte buni... N-au avut probabil resursele financiare, nici răbdare. Și-atunci, merg pe ideea asta, ca și FCSB: „În momentul în care pot să vând bine, vând”. Și-atunci, normal că rezultatele din campionat n-au mai fost așa bune, iar câștigarea titlului nu mai e un obiectiv. Bine, ei au mari șanse să câștige Cupa României, iar asta le-ar permite și accesul în Europa.

„Una e să joci în provincie, alta la FCSB”

Edjouma vă place? Credeți că va fi esențial în echipa FCSB-ului?

Una e să joci fără presiune la Botoșani, și alta să vii la FCSB. Presiunea este de când intri pe poartă. FCSB sau Steaua, cum era înainte, a încercat mereu să ia cei mai buni jucători din țară, dar nu toți aveau succes. Cum s-a întâmplat cu cei de la Urziceni, când, practic, am luat o echipă campioană, iar în momentul în care au jucat la Steaua au pierdut cu echipa rezervelor celor de la Urziceni, în care intraseră și niște juniori de la noi, că ei nu mai aveau 11 jucători. Apoi am luat o echipă întreagă de la Astra, care era campioană, și iarăși rezultatele n-au fost cele așteptate. Deci una e să joci în provincie la o echipă bună, și alta e să joci cu presiune foarte mare la FCSB sau chiar la CFR.

De Andei Vlad ce ziceți? De ce apar episoadele astea în care își pierde concentrarea?

Chiar nu pot să-mi dau seama. Are un antrenor de portari, pe „Popică” (n.r. - Marius Popa), el ar trebui să știe ce se întâmplă. Chiar nu știu. Din punctul meu de vedere, el a greșit și la primul gol al celor de la FC U Craiova. N-avea ce să caute acolo, n-avea de ce să iasă. Acel atacant de la Craiova (n.r. - Bălan) era sub presiune, cu adversari în jurul lui. Dacă Vlad nu ieșea, soluțiile atacantului erau foarte puține, s-a văzut că mingea a fost mai mult împinsă în poartă, n-a fost vreun șut... Are momente de „blackout”, nu alege soluțiile logice, corecte. La golul doi, chiar nu l-am înțeles, nu știu ce-a vrut să facă, de ce a stat unde a stat. Probabil că se aștepta la o centrare...

V-ați păcălit vreodată așa când apărați, la vreo lovitură liberă?

De genul ăsta, nu. Dar am luat și eu goluri și printre picioare. Toți portarii mai greșesc, numai că el are o problemă. Are momente când apără foarte bine, i-a scos de câteva ori în acest campionat pe cei de la FCSB din situații foarte grele, prin intervențiile lui, dar uite că are și astfel de momente de blocaj.

Robert Popa trebuie „finisat”

De puștiul de 18 ani de la FC U Craiova, Robert Popa, ce părere aveți? Pare mai sigur pe el decât Vlad...

Nu știu dacă e mai sigur. E talentat, dar trebuie lucrat mult cu el, trebuie finisat. Are intervenții bune, dar mie mi s-au părut urâte. Are de muncit. Acum totul depinde de el, cât e de receptiv, cât e dispus să asculte sfaturile celor din jur. Poate să devină un portar bun, cum este și cel de la Rapid (n.r. - Horațiu Moldovan) sau cel de la Farul (n.r. - Aioani). România nu duce lipsă de portari, ba din contră, are portari tineri foarte talentați.

Stăm cel mai bine la postul ăsta...

Da, s-a văzut și la națională. Atât Tătărușanu, cât și Niță ne-au scos, cu toate că n-am avut rezultate. Altfel, eram și mai rău.

„Actuala CSA Steaua nu este continuatoarea Stelei!”

Ați rămas la părerea că FCSB este Steaua?

Da, nu-mi schimb părerea. N-am cum. Pentru simplul motiv că Steaua, actuala FCSB, a jucat tot timpul în prima ligă, n-a retrogradat niciodată, a continuat în Europa cu rezultate chiar foarte bune. Că unora le place, iar altora nu, UEFA și FIFA o văd tot ca Steaua. Că Armata și-a dorit din nou o echipă, că transferul s-a făcut cum s-a făcut, habar n-am, asta e o altă problemă. Dar niciodată nu putem spune că actuala CSA Steaua este continuatoarea, pentru că n-a continuat activitatea fotbalistică mulți ani. E o echipă nou înființată, poate că va ajunge la un moment dat în Liga 1. Sunt convins că cei care au trăit acele vremuri și aceste vremuri nu au cum să le compare.

Da, dar și FCSB este înființată în 2003...

Astea cu înființatul se întâmplă la noi, în România. Și cu Rapidul, și cu Dinamo. Astea se hotărăsc de unii judecători care merg strict pe lege, fără a avea neapărat noțiunea a ceea ce se întâmplă în sport sau în fotbal.