"O accidentare ciudată, sper să se antreneze în ianuarie". Detalii noi despre starea de sănătate a unui fotbalist de la FCSB 

La jumătatea lunii martie, FCSB a anunțat pe contul oficial al clubului că fotbalistul de 26 de ani a fost supus unei noi intervenții chirurgicale. Totodată, la momentul respectiv, timpul de recuperare al jucătorului se estima a fi de aproximativ șapte luni.

Mihai Stoica a făcut noi precizări despre starea de sănătate a lui Ionuț Panțîru, jucătorul de 26 de ani lipsind de pe teren de aproape doi ani.

"Panţîru probabil că în ianuarie sper să se antreneze cu echipa. Stă de mult timp, e adevărat. O accidentare ciudată", a declarat managerul general de la FCSB, la Orange Sport.

250.000 de euro este cota fundașului dreapta, potrivit Transfermarkt

57 de meciuri a jucat Ionuț Panțîru pentru FCSB, în care a marcat de două ori

Declarații emoționante ale lui Iulian Panțîru despre perioada dificilă prin care a trecut

"După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute incontinuu. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren.

Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul de treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede. Au fost antrenamente foarte grele zilnic. O lună-două. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidnetării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi", a spus Ionuţ Panţîru, pentru FCSB TV.