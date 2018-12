Rafinha, "incaltat" de tribunal! Suma imensa pe care ar trebui sa o plateasca jucatorul Barcelonei!

Adidas l-a dat in judecata pe Rafinha.

Rafinha, mijlocasul de la Barcelona, are probleme serioase cu sponsorul sau. Compania Adidas l-a dat in judecata si a castigat procesul. Brazilianul este obligat sa poarte echipament cu insemnele brandului german. In caz contrar, fotbalistul trebuie sa plateasca 10.000 euro pentru fiecare zi in care nu face acest lucru si o amenda de 1 milion de euro. Aceasta decizie a fost luata de un tribunal din Olanda.

Contractul a expirat la 30 iunie, iar Adidas sustine ca jucatorul nu a raspuns ofertelor de prelungire transmise si nici nu a notificat compania ca intelegerea este incheiata, iar conform unei clauze, aceasta s-a prelungit automat, pana in martie 2023. De cealalta parte, Rafinha sustine ca dupa expirarea contractului avea dreptul sa semneze cu orice companie. Mijlocasul Barcelonei a purtat dupa acea data incaltaminte produsa de japonezii de la Mizuno.

Rafinha Alcantara nu va putea respecta curand sentinta, pentru ca nu va mai juca in acest sezon. El a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate la genunchiul stang si a fost supus unei interventii chirurgicale.