Dinamo, avertizată! Valeriu Iftime explică de ce nu l-a păstrat pe portarul Răzvan Began: „Hai să fim serioși!”

Acesta a susținut că portarul de 26 de ani nu corespundea nivelului echipei și a subliniat că era îngrijorat în privința performanțelor sale în poartă.

FC Botoșani a luat decizia să rezilieze contractul cu trei jucători, printre care se numără și Răzvan Began, după ce în ultimele zile conducerea clubului a anunțat plecarea lui Antoni Ivanov și a lui Golofca, care a semnat cu Chindia Târgoviște în Liga 2.

Iftime, avertisment pentru dinamoviști

„Eu am primit informații încă din cantonament că Began nu este ceea ce ne trebuie, dar am zis totuși să îl luăm pentru că s-a insistat asupra mea că este un portar cu talie și nu e rău.

Dar hai să fim serioși! Voi l-ați văzut cu Petrolul? Golul l-am luat din cauza lui, iar eu tremuram la orice fază în tribune cu el în poartă. Vă spun sincer că îmi era frică să nu primească gol de la Budescu și din corner. Nu am mai tremurat așa în tribune cu un portar în poarta noastră de mult. Sau mai bine zis nu am tremurat așa niciodată.

Nu avea nicio treabă și e bine că am închis treaba cu el. Păi nu am ajuns să stau la meciuri cu teamă că ne dă gol Budescu din corner. Am reziliat cu el și nu mă interesează unde se duce. Poate să îl transfere Dinamo sau cine o vrea. Nu mai este treaba mea ceea ce face și unde vrea să semneze Began. El liber să se transfere oriunde dorește”, a spus Iftime.

În urma acestei mutări, Dinamo are acum în lot trei goalkeeperi: slovenul Adnan Golubovic, bosniacul Filip Dujmovic și Răzvan Began.

Began (26 de ani) a început la nivel de seniori la CSM Sighetu Marmației, CFR Cluj și Farul Constanța, și a debutat în Liga 1 chiar într-un meci Sepsi Sfântu Gheorghe - Dinamo, din 2021.

Fostul internațional de juniori abia semnase la începutul lunii iulie cu FC Botoșani.