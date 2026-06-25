GALERIE FOTO Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani! Antrenorul este cel mai selecționat jucător al naționalei României

Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani! Antrenorul este cel mai selecționat jucător al naționalei României Superliga
SPORT.RO
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Dorinel Munteanu o antrenează în prezent pe ACSM Reșița.

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După despărțirea de FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a acceptat să o antreneze pe ACSM Reșița, club care a evoluat în play-out-ul eșalonului secund din Liga a 2-a, în stagiunea recent încheiată.

Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani! Antrenorul este cel mai selecționat jucător al naționalei României

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Foto: Imago Images

Astăzi, Dorinel Munteanu a împlinit 58 de ani. El rămâne cel mai selecționat tricolor din istoria primei reprezentative, cu 134 de apariții, la aproape 20 de ani de la ultimul meci.

”La mulți ani, Dorinel Munteanu!”, a scris echipa națională pe rețelele social media de ziua fostului mijlocaș central.

Născut la Grădinari, Dorinel Munteanu a evoluat de-a lungul carierei sale la Metalul Bocșa, Reșița, Inter Sibiu, Olt Scornicești, Dinamo, Cercle Brugge, Koln, Wolfsburg, Steaua, CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui și ”U” Cluj, unde s-a retras în 2008.

Dorinel Munteanu, noul antrenor de la CSM Reșița

Dorinel Munteanu a vorbit despre obiectivul lui CSM Reșița, dar și despre accentul pus asupra centrului de copii și juniori.

"Am mai avut un mandat foarte scurt aici, la Reșița, dar telefonul domnului președinte și discuțiile cu domnul primar m-au convins să fac parte din acest proiect frumos. Nu va fi ușor, dar am experiența necesară. Știți istoria mea de la Galați. Îmi doresc ca și la Reșița să parcurg același traseu, adică formarea unei echipe competitive și crearea unui centru de copii și juniori foarte puternic.

Obiectivul este să formez o echipă competitivă. Apoi, pas cu pas, obiectivul va fi play-off-ul. După aceea, vom ataca ceea ne vom dori cu toții, promovarea în Superliga", a spus Dorinel Munteanu.

Întrebat dacă ia în calcul să aducă jucători de la fosta sa echipă, FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a răspuns: "Nu am luat în calcul acest lucru. Noi avem un buget și trebuie să ne încadrăm în el. Important este ca jucătorii să fie plătiți la zi"

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