Bărbuț a semnat cu Reșița, după numirea lui Dorinel Munteanu ca antrenor

După retrogradarea Unirii Slobozia, Cristi Bărbuț a semnat cu CSM Reșița, clubul din Liga 2 care are planuri mari în ediția viitoare de campionat, respectiv promovarea în Liga 1. Dorinel Munteanu a fost numit antrenor principal al echipei din Valea Domanului, iar un alt transfer important este aducerea portarului Iustin Popescu (32 de ani), care a mai fost legitimat la Dinamo, Chindia, Petrolul, Mioveni, Chiajna și Oțelul.

Alți fotbaliști aduși în această perioadă de mercato sunt Andrei Dima (CS Afumați), Robert Vișan (SCM Zalău) și Mihai Traia (Unirea Tășnad). "Roș-negrii" s-au despărțit de Mihai Dolghi (Știința Poli Timișoara), Nicu Modan (FC Bihor), Robert Jerdea (Petrolul), Andrei Burlacu (Dumbrăvița), Robert Burlacu-Luca (Știința Poli Timișoara), Florin Gașpăr (CSU Craiova / împrumut expirat), Iustin Chirilă (FCU Cluj / împrumut expirat) și Quadri Taiwo (FCU Cluj / împrumut expirat).

De asemenea, a venit anunțul că, după opt ani de colaborare, conducerea clubului și președintele Cristian Bobar au decis, de comun acord, încetarea colaborării, postul urmând să fie ocupat de Viorel Lolea.

Clubul bănățean a câștigat campionatul și Cupa României

Formația din Caraș-Severin sărbătorește în acest an un secol de existență, fiind înființată în 1926. CSM Reșița a fost finanțat de Uzinele și Domeniile Reșița, cea mai mare societate interbelică din domeniul siderurgiei şi metalurgiei din România, a câștigat Divizia A în stagiunea 1930-1931 (plus un loc secund, în 1931-1932) și Cupa României, în 1954.

A petrecut 16 sezoane în prima ligă și a evoluat pe actualul stadion, indiferent dacă s-a numit UD Reșița, Oțelul Reșița, Metalochimic Reșița, Metalul Reșița, Energia Reșița, CSM Reșița, FCM Reșița sau CSM Școlar Reșița. Echipa este supranumită "Milan din Banat" sau "Rossonerii din Banat", pentru asemănarea echipamentului de joc cu cel al lui AC Milan.

De-a lungul timpului, tricoul echipei a fost îmbrăcat de mari fotbaliști, precum Cristi Chivu, Aurel Beldeanu, Dorinel Munteanu, Gheorghe Ciurea, Rică Răducanu, Silviu Ploeșteanu, Zoltan Ivansuc, Marcel Pigulea, Daniel Oprița, George Ogăraru, Ion Timofte, Florea Voinea sau Dudu Georgescu.

Bărbuț este triplu câștigător de Cupa României

Cristian Bărbuț (31 de ani / 166cm) este născut la Timișoara și s-a format la juniorii cluburilor Srbianka Giuchici Timișoara, FC Politehnica Timișoara și ACS Poli Timișoara. La nivel de seniori a evoluat pentru ACS Poli Timișoara (2013-2017), CS Universitatea Craiova (2017-2021), Sepsi OSK (2021-2023), FC Hermnnstadt (2023-2024), ASU Poli Timișoara (2024) și Unirea Slobozia (2024-2026).

Are selecții pentru naționalele U18, U19 și U21 ale României, iar în palmaresul său se găsesc Cupa României (2017-2018, 2020-2021, 2021-2022), Supercupa României (2022 / + una pierdută în 2018) și o finală de Cupa Ligii (2016-2017). Poate evolua pe postul de extremă stânga și este cotar la 200.000 de euro.

Foto - CSM Reșița (FB)