Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și Universitatea Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 67 de ani. Trista veste a fost confirmată de clubul ardelean printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Aurel Stoica a murit la 67 de ani

Născut în județul Mureș, Stoica a ajuns la Universitatea Cluj în 1983, unde a jucat timp de cinci sezoane, atât în prima ligă, cât și în eșalonul secund, până în 1988. A evoluat și pentru Steaua București, fiind cunoscut pentru seriozitatea și dăruirea de pe teren. În tricoul „șepcilor roșii” a marcat două goluri în prima divizie.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, a transmis Universitatea Cluj.

Și Clubul Sportiv Municipal Târnăveni, orașul natal al lui Stoica, a postat un mesaj emoționant: „A plecat dintre noi Aurel Stoica, un fotbalist legendar, care și-a purtat cu mândrie tricoul pe marile stadioane și a inspirat generații întregi prin talent și dăruire. Comunitatea din Târnăveni îi va păstra mereu amintirea vie. Odihnește-te în pace, Relu!”

