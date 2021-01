Doliu in fotbalul din Romania! Fostul jucator al Stelei, Mircea Bolba, a incetat din viata la doar 59 de ani

Noul coronavirus a mai facut o victima in fotbalul din Romania.

Fostul fotbalist Mircea Bolba, in varsta de 59 de ani, a incetat din viata in noaptea de 5 spre 6 ianuarie. Acesta era internat de cateva saptamani in spital, avand mai multe probleme de sanatate si fiind infectat si cu noul coronavirus.

De-a lungul carierei, Mircea Bolba a jucat la Olimpia Satu Mare, ASA Targu Mures, Politehnica Timisoara, FC Bihor Oradea, Sportul 30 Decembrie, Evagoras Paphos (Cipru), Armatura Zalau, Steaua si Inter Sibiu.

Fostul mijlocas a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Fotbal pentru Tineret din 1981, cand echipa nationala a Romaniei a castigat finala mica impotriva Angliei.

Dupa incheierea carierei de fotbalist, Bolba a fost antrenorul mai multor echipe, printre care Unirea Dej, Olimpia Satu Mare, Turul Micula, FC Maramures, Silvania Simleu Silvaniei sau Somesul Dej.