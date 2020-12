Dezvaluirile NEASTEPTATE ale lui Gigi Becali din perioada petrecuta in inchisoare: "Doamne, iti multumesc ca m-ai adus in puscarie!"

Gigi Becali a ales sa se retraga din viata publica in urma cu cateva luni.

Motivul pentru care a ales sa faca acest lucru a fost spus de el intr-un interviu in revista Lumea Credintei. Becali a declarat ca hotararea lui are legatura cu cele sfinte.

"La puscarie aveam o icoana cu Hristos rastignit pentru care am multa evlavie. Si am pus-o jos si am ingenuncheat si am zis: Doamne, iti multumesc ca m-ai adus in puscarie. Pentru ca ma iubesti atat de mult incat vrei sa ma mantuiesti cu forta! Nu am cartit. Stiu ca oamenii vor sa afle despre mine, ei de mine sunt interesati si atunci nu stiu cum sa fac.

Eu nu stiu nimic ci spun din ceea ce spun Sfintii Parinti, suferinta este curatirea sufletului. Daca te cureti aici de rugina prin suferinta, dupa aceea nu mai trebuie sa te cureti dincolo", a spus Becali pentru lumeacredintei.com.

Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in mai multe mai multe dosare. Latinfundiarul din Pipera a ispasit doar un an si 10 luni. Unul dintre motivele care i-au scurtat pedeapsa a fost scrierea cartii "Muntele Athos, patria Ortodoxiei".