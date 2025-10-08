Tehnicianul mărturisește că acceptarea ofertei covăsnenilor a fost o eroare majoră în cariera sa, decizie luată într-un context personal extrem de dificil.



Dorinel Munteanu a fost prezentat la Sepsi pe 18 martie 2025, cu misiunea clară de a salva echipa de la retrogradare. Aventura sa a durat însă doar cinci meciuri, o perioadă în care nu a reușit să obțină nicio victorie, bilanțul său fiind de un egal și patru înfrângeri.



Acum, antrenorul recunoaște că s-a pripit și că n-ar mai repeta alegerea făcută. Acesta susține că problemele familiale l-au făcut să ia o decizie pripită, fiind dornic să revină cât mai repede în circuit.



"Am trecut printr-un moment dificil cu familia, soția a fost supusă unei operații. Eu am fost bulversat, eram în acea perioadă la Nisa cu soția. Am primit acel telefon și eram dornic să revin pe bancă. Am făcut un pas... și pot să mi-o asum că a fost o greșeală", a mărturisit Munteanu pentru iAMSport.



"Din prima zi am fost foarte îndoit"



Pe lângă starea sa personală, "Neamțul" a fost surprins negativ de atmosfera pe care a găsit-o la Sfântu Gheorghe. Acesta a simțit o energie negativă la club încă de la început și lasă să se înțeleagă că existau probleme de management.



"Din interior, din prima zi am fost foarte îndoit... Nu de două, trei persoane cu care am colaborat acolo, ci de ce am văzut și ce am auzit. Sunt lucruri care depindeau exclusiv de conducere, de gestionarea lucrurilor... E un pas greșit făcut de mine în carieră, despre care nu vreau să mai vorbesc", a mai spus tehnicianul.



Rezultatele lui Dorinel Munteanu la Sfântu Gheorghe: