Antrenorul a bifat nouă apariții la echipa buzoienilor. Ilie Stan a înregistrat și o medie de 0,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, în scurta perioadă petrecută la Gloria.



Ilie Stan nu mai antrenase în România din 2021, iar acum a declarat că își dorește să rămână în țară, aproape de familie, motiv pentru care a și refuzat câteva oferte din Golf.



Ilie Stan, lobby pentru revenirea în Superliga: ”Fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, Dorinel Munteanu sau Mircea Rednic”



”Am avut câteva oferte în luna iunie, dar am renunțat pentru că voiam să rămân acasă, să facem un proiect puternic la Buzău. Apoi a picat proiectul la Buzău, iar între timp echipele respective și-au găsit antrenori.

Îmi doresc foarte mult să revin pe bancă, nu îmi place să stau la cotitură. În același timp, nu mai vreau să merg la cluburi să sufer.

Vreau să merg la o echipă care să îmi ofere posibilitatea să-mi pun principiile în practică și sunt convins că voi avea rezultate. Și din zona Golfului am primit oferte, dar n-am fost mulțumit de ele.

Îmi doresc să rămân acasă. Consider că fotbalul românesc are nevoie de un Ilie Stan, de un Dorinel Munteanu sau de un Mircea Rednic”, a spus Ilie Stan, potrivit SportTotalFM.



În România, Ilie Stan le-a antrenat pe UTA Arad, Gloria Buzău, Victoria Brănești, CS Mioveni, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Farul Constanța, ASA Tg. Mureș și Corona Brașov.

