Vizat a fost clubul 'U' Cluj, formație care a transferat în vară doi fotbaliști aduși în România chiar de "Neamț".



Este vorba despre fundașul central Jonathan Cisse (28 de ani) cotat la 550.000 de euro de Transfermarkt (a jucat un singur meci pentru 'U' Cluj) și apărătorul stânga Miguel Silva (29 de ani), evaluat la 500.000 de euro (cu 8 meciuri jucate și un gol marcat), ambii considerați de Munteanu produse ale sale.



"I-am transferat fără CV-uri impresionante"



Dorinel Munteanu a dezvăluit la Digisport că urmărește cu interes evoluția celor doi și se așteaptă ca aceștia să confirme saltul valoric făcut sub comanda sa la Oțelul.



"Țin legătură mai mult cu agenții jucătorilor, pentru că m-au sunat, mi-au mulțumit pentru saltul lor calitativ. Aștept să se impună Cisse și Silva. Au fost jucători pe care i-am transferat fără să aibă CV-uri impresionante, iar acum joacă la un nivel important în România", a spus Munteanu.



Dorinel Munteanu este în prezent liber de contract, după ce s-a despărțit de Sepsi OSK pe 28 aprilie 2025, la capătul unui mandat de doar 5 meciuri. Experiența de la Sfântu Gheorghe a venit la scurt timp după o perioadă de mare succes la Oțelul Galați, echipă pe care a condus-o în 108 partide, din iulie 2021 până la finalul lui decembrie 2024.

