Pe 27 noiembrie, roș-albaștrii joacă pe „Marakana” împotriva Stelei Roșii Belgrad, în etapa a cincea din grupele Europa League. Formația lui Elias Charalambous are nevoie disperată de puncte după cele trei înfrângeri consecutive suferite în competiție.



Unul dintre cei mai potriviți oameni să vorbească despre duel este Novak Martinovic, pentru că a jucat doi ani la FCSB și un sezon la Steaua Roșie.



Novak Martinovic, pronostic înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad



Campioana României are până acum doar trei puncte în Europa League, în timp ce Steaua Roșie are patru și vine după rezultate inconstante atât în campionat, cât și în Europa. Tocmai acest lucru îl face pe Martinovic să creadă că FCSB poate lovi la Belgrad.



“(n.r. Are vreo șansă FCSB cu Steaua Roșie?) Da, cea mai mare șansă pentru FCSB mi se pare că e (n.r. reprezentată) de starea de la Steaua Roșie. Ei pot să joace un meci incredibil de bun și pe de altă parte.. Asta e părerea mea. Dacă intră în meci foarte bine și Steaua Roșie puțin mai slab, au șanse mari“, a spus Martinovic, potrivit AS.ro.



Novak Martinovic este printre puținii jucători care au câștigat trofee importante cu ambele cluburi:



Campion al României cu FCSB în sezonul 2012/2013



Câștigător al Cupei României cu FCSB în 2010/2011



Campion al Serbiei cu Steaua Roșie în 2013/2014



