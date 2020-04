"Cred ca putem termina campionatul in iunie!" Dumitru Dragomir stie care este solutia pentru a temina Liga 1

Dumitru Dragomir nu este de acord cu sistemul actual de disputare al Ligii 1.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, crede ca Liga 1 se poate incheia in iunie daca masurile de preventie pentru coronavirus se vor relaxa dupa 15 mai.

"Daca ne lasa mai relaxati din 15 mai, cred ca putem sa terminam campionatul in iunie. Eu cred ca jucatorii se mentin fizic, cu exercitiile facute in case. Cine nu se antreneaza in perioada asta nu e profesionist.", a declarat Dragomir la Digi Sport. Acesta nu crede deloc in varianta disputarii meciurilor ramase din Liga 1 in Antalya: "Propunerea de a juca restul meciurilor in Antalya este gresita, costa prea mult si ei nu au dupa ce bea apa."

Fostul presedinte de la LPF a vorbit si despre situatia de la Dinamo si spune ca in perioada lui nu se intampla asa ceva. "Cand eram eu presednite la LPF am dat bani la echipele cu probleme. Asta ar trebui facut si acum. Apoi ar trebui sa se schimbe structura campionatului, sa nu se mai joace cu play off si play out. Oricine vine la Dinamo are nevoie de minim 5 milioane de euro pe an. Daca nu se intampla asta, Dinamo va avea soarta Rapidului.", a adaugat acesta.

Dragomir nu este speriat nici de situatia actuala in care lumea este atat de afectata de pandemia de COVID-19. "Anul treut au murit de gripa cati au murit acum de coronavirus, nu e chiar asa de a-l dracu.", a mai spus Dragomir.