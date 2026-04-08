Marele antrenor a suferit vineri un infarct miocardic acut, iar complicațiile apărute ulterior au făcut imposibilă o intervenție chirurgicală.

Șahtior Donețk va trimite o delegație la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Darijo Srna, directorul sportiv al lui Șahtior Donețk, care a evoluat sub comanda lui Mircea Lucescu la echipa ucraineană, a anunțat că oficialii clubului vor fi prezenți la înmormântarea legendarului antrenor.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Șahtior Donețk timp de 12 ani, din 2004 până în 2016 și alături de ucraineni a cucerit Cupa UEFA.

”Nu pot da mai multe detalii. Am auzit vestea tristă și ne pare rău. Toată delegația clubului nostru va fi prezentă la înmormântare”, a spus Srna, conform GSP.

Reacția clubului Șahtior Donețk după moartea lui Mircea Lucescu

”Rămas bun, Mister…

Pe 7 aprilie a încetat din viață legendarul antrenor Mircea Lucescu.

Șahtior își exprimă cele mai profunde condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu.

Vă mulțumim pentru tot, Mister. Numele dumneavoastră este înscris pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial.

Odihniți-vă în pace, Mare Antrenor”, a fost mesajul lui Șahtior.