De ce nu a fost prezent, de fapt, Dan Petrescu la meciul FCSB - CFR 3-1

Ardelenii au tranșat disputa cu FCSB din penultima etapă, când au devenit pe teren propriu matematic campioni, pentru a opta oară în istorie, după 2-1 cu Universitatea Craiova. Roș-albaștii au remizat, tot în penultima rundă, pe Național Arena, cu Voluntari, 2-2, și au ratat șansa unei finale cu trupa din Gruia în etapa de final.

În consecință, Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, nu s-a mai deplasat la Buzău, pentru a sta pe bancă la partida cu FCSB. Speculațiile au fost de tot felul, însă fostul fundaș dreapta al Generației de Aur a susținut că a fost răcit, și-a pierdut vocea și nu mai putea comunica cu Ciprian Deac și ceilalți jucători.

Ardelenii au fost conduși de pe bancă la Buzău de tridentul Alin Minteuan - Costin Curelea - Valeriu Bordeanu.

"Dacă am fost criticat, ce mai contează ce zic eu? Dacă toată lumea mă critică tot anul... Dacă eram sănătos, eram la meci. Singurul motiv pentru care nu am fost la Buzău a avut legătură cu sănătatea. Nu îmi place să pierd, dar nefiind la meci, parcă nu a mai fost așa dureroasă. Nu a mai fost un meci important pentru noi, nu știu dacă am suferit ca la alte meciuri. Nu am făcut eu schimbările, antrenorii care au fost acolo au decis tot.

S-au schimbat foarte mulți jucători, în anii trecuți am știut de la început pe cine mă bazez și pe cine nu. Rezultatele au fost mult peste ce s-a întâmplat la echipă. Nici nu știți ce se întâmplă la Cluj dacă pierzi un meci. Mi-am dat seama că va fi greu pe final, am reușit să îi montez. Antrenorul depinde de rezultate, dar la CFR Cluj se exagerează cu presiunea. Dacă pierzi un meci, la Cluj nu mai ești pe planeta asta. Eu pun presiune pe jucători când sunt probleme cu atitudinea", a susținut Petrescu, marți seara, la televiziunea Digi Sport.