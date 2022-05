Simona Halep a acces în turul secund la Roland Garros, dar partida cu Nastasja Schunk a fost mult mai complicată decât au indicat, inițial, calculele hârtiei. Halep s-a impus, scor 6-4, 1-6, 6-1, într-un meci în care a comis 31 de erori neforțate.

Sportiva din Germania, aflată la primul meci pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, a condus-o pe Simona Halep cu 3-0 și 4-2 în primul set, scor de la care a cedat patru game-uri la rând.

Cu deficit de 0-1 la seturi, Nastasja Schunk a început să lovească mai puternic și mai exact, destabilizând-o pe jucătoarea din România într-atât de mult încât a ajuns să câștige setul secund cu 6-1, în aproximativ jumătate de oră.

Scenariul negru care le-a trecut prin minte susținătorilor Simonei Halep nu s-a confirmat, spre bucuria acestora, dar imaginile cu loja Simonei Halep vor transmite cel mai bine starea de nervozitate acuzată în setul secund.

Pe când membrii din staff-ul Nastasjei Schunk exultau, așezați fiind în apropierea părinților Simonei Halep, Stere și Tania Halep priveau îngrijorați către teren, mama Simonei încercând să o încurajeze, în clipele dificile.

În loja Simonei Halep au mai fost Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Virginia Ruzici, dar și nepoțica Simonei, venită în premieră la Paris pentru a-și susține mătușa.

