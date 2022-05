Petrescu, realist înaintea debutului european: "O minune pentru grupele UCL și o jumătate de minune pentru Europa League"

Dan Petrescu a vorbit despre strategia pe care o are pentru viitorul sezon, explicând care sunt obiectivele pe care le are următoarele luni.

Tehnicianul campioanei României a dezvăluit că nu își dorește să plece de la Cluj, deoarece se simte bine la echipă și își dorește să ducă la bun sfârșit contractul pe care îl are.

"Dacă mă dă afară plec, altfel nu. Am avut oferte de patru milioane de euro și nu am plecat. Mai am contract de doi ani. Vreau să rămân la CFR, mă simt bine aici. Împreună cu conducerea vrem să aducem niște jucători, nouă jucători au plecat deja. Doi sunt din campionatul intern, mi-aș dori mai mulți, dar nu avem bani pentru toți pe care i-aș vrea", a declarat Dan Petrescu la DigiSport.

Dan Petrescu, despre șansele lui CFR în cupele europene

Calificată în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, CFR Cluj are o misiune complicată să ajungă în grupele cele mai importante competiții din Europa. Dan Petrescu este de părere că doar o minune ar putea să o ducă în această fază, adăugând că nici grupele Europa League nu sunt ușor de atins.

"Dacă CFR ajunge în grupele Ligii e ca și cum România ar câștiga un mondial. Numai o minune ne duce în grupele Ligii și o jumătate de minune dacă ajungem în grupele Europa League. Nu voi neglija nimic. Nu avem cum să neglijăm campionatul pentru cupele europene, pentru că trebuie să avem continuitate. CFR trebuie să aibă două echipe de același nivel. Trebuie să ajungem măcar în grupele Conference League", a explicat acesta la DigiSport.