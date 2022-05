Dan Petrescu a răbufnit în direct: ”Pe toate stadioanele, din minutul 1 până în minutul 95 îmi iau înjurături non-stop”

Tehnicianul lui CFR Cluj a vorbit și despre imaginile în care apare alături de jucătorii săi înjurând ”Steaua”. Petrescu le-a luat apărarea jucătorilor săi și a răbufnit în direct: ”Trebuia să cântăm imnul României?”

Dan Petrescu: ”Eu, pe toate stadioanele, din minutul 1 până în minutul 95 îmi iau înjurături non-stop”

„Am auzit și eu de această problemă. La o petrecere privată ce trebuia să facem? Să cântăm imnul României? Dacă se zice ceva de Steaua, eu nu pot să cânt. Acolo am crescut, acolo am jucat, am fost căpitan. Nu am cântat nimic. Nici când eram la Rapid. Nu pot să cânt împotriva Stelei, am făcut istorie acolo. Am dat goluri importante, am fost căpitan. Pot să uit asta? Eu, pe toate stadioanele, din minutul 1 până în minutul 95 îmi iau înjurături non-stop. De ce e înjurat Dan Petrescu pe toate stadioanele?

Eu când ajung la Arena Națională, mă pun pe bancă și am 10-20 de băieți în spate, mă înjură de familie, de rude, de familie, de neveste. După aia, tot stadionul strigă ”m*** Dan Petrescu”. Peste tot e la fel! Mi-am dat viața pentru țară! De ce sunt înjurat mereu? De ce am scos oamenii în stradă? Ca să fiu înjurat? Nu mă cert cu ei, nu le arăt nimic și mă înjură non-stop.

De când m-am întors în România zici că sunt pe altă planetă. E plăcerea lor să vină la stadion și să-l înjure pe Dan Petrescu! Trebuie să mă înțelegi de ce am aceste reacții... În loc să se concentreze la echipa lor, ei mă înjură pe mine”, a spus Dan Petrescu, la Digi Sport.

CFR Cluj a câștigat din nou titlul de campioană în Liga 1, pentru a cincea oară la rând și a opta oară în istorie, și va juca din nou în preliminariile Champions League, acolo unde poate profita, până în turul doi, de coeficientul impresionant acumulat în ultimii ani.

Campioana României va fi cap de serie în primul tur preliminar, unde va întâlni adversari care, la prima vedere, par accesibili. Campioaneie din Bosnia, Belarus, Georgia, Albania sau Kosovo ar putea veni la Cluj.