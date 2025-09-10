Marius Șumudică este liber de contract de când a plecat de pe banca giuleștenilor.

Marius Șumudică, aproape să semneze

Antrenorul este în căutarea unui nou angajament, iar tehnicianul este în momentul de față în negocieri cu două echipe din Asia.

Fără a da nume, Șumudică a dezvăluit că este în negocieri avansate cu un club din Arabia Saudită, care se pregătește să își schimbe antrenorul, dar este în tatonări și cu o echipă din China.

”Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt două echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.

Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari.

Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Pentru Marius Șumudică nu ar fi prima aventură în zona Golfului. Antrenorul le-a mai antrenat pe Al-Shaab, Al-Shabab și Al-Raed.

