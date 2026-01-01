Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul”

Englezii de la The Sun au comentat imaginile cu fostul jucător legendar al lui Chelsea și au concluzionat că Dan Petrescu arată „slăbit”.

Mai mulți apropiați de-ai „Bursucului” au vorbit despre starea sa gravă de sănătate , iar oamenii din fotbalul românesc sunt alături de el.

Dan Petrescu a fost diagnosticat cu cancer și a început ședințele de chimioterapie pentru a lupta cu această boală oribilă.

„La începutul acestei săptămâni, în presa din România au apărut fotografii și clipuri cu legenda în vârstă de 57 de ani plimbându-se într-un parc, purtând ochelari de soare și arătând fragil.

Legenda lui Chelsea a câștigat patru trofee în cinci ani cu albaștrii, inclusiv Cupa Cupelor. Bucureșteanul a mai jucat la Sheffield Wednesday, Bradford și Southampton”, informează The Sun.

Semnale de alarmă trase în ultimele luni



Îngrijorarea în jurul stării de sănătate a celui mai titrat antrenor din Superliga a crescut constant în ultima vreme. Giovanni Becali dezvăluia acum o lună că tehnicianul ar fi slăbit dramatic, aproximativ 30 de kilograme.



Mai mult, Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, confirma recent că fiicele lui Dan Petrescu, stabilite în străinătate, s-au întors de urgență în țară pentru a fi alături de tatăl lor și a-l sprijini în această luptă extrem de dificilă.

