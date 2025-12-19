Dispărut din viața publică după despărțirea de CFR Cluj în august, antrenorul de 57 de ani trece prin momente foarte grele. Gino Iorgulescu, președintele LPF, a oferit detalii dureroase despre starea de sănătate a „Bursucului”.



După eșecul usturător cu Hacken (scor 7-2) din Conference League și plecarea din Gruia de la finalul verii, Dan Petrescu s-a izolat complet. Deși Daniel Pancu menționa recent o întâlnire în care l-a găsit într-o formă bună, ultimele informații venite dinspre apropiați conturează un tablou mult mai trist.



Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, fost antrenor și prieten al lui Petrescu, a vorbit cu emoție despre situația delicată prin care trece tehnicianul. Iorgulescu a admis că veștile primite nu sunt tocmai încurajatoare.



”A jucat la mine și l-am avut și antrenor la mine, la FC Național. Eu eram și prieten cu ei. Îți creează un disconfort. Se zbârlește pielea pe mine. Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face”, a spus Gino Iorgulescu, potrivit ProSport.



Semnale de alarmă trase în ultimele luni



Îngrijorarea în jurul stării de sănătate a celui mai titrat antrenor din Superliga a crescut constant în ultima vreme. Giovanni Becali dezvăluia acum o lună că tehnicianul ar fi slăbit dramatic, aproximativ 30 de kilograme.



Mai mult, Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, confirma recent că fiicele lui Dan Petrescu, stabilite în străinătate, s-au întors de urgență în țară pentru a fi alături de tatăl lor și a-l sprijini în această luptă extrem de dificilă.

