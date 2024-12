Mijlocașul a marcat golul decisiv în victoria cu 1-0 împotriva echipei CSC Șelimbăr, în etapa a 15-a din Liga 2, menținând invincibilitatea echipei lui Daniel Oprița.



Primul meci ca titular, primul gol



Partida de duminică, disputată în condiții dificile pe stadionul Măgura din Cisnădie, a fost specială pentru Rareș.

A fost primul său meci ca titular pentru CSA Steaua și a reușit să își lase amprenta marcând în minutul 62. După meci, tânărul a oferit prima reacție pentru Sport.ro.



"Mă simt bine, sunt fericit. A fost primul meu meci ca titular și am marcat. Am mai jucat în trecut cu Mioveni 19 minute. Mă bucur că am dat gol. Singurul impediment a fost stadionul, un stadion extrem de dificil", a spus Rareș Maeschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.