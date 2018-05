CSA Steaua - Rapid, in finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti! Rapidistii s-au calificat dupa 3-1 in fata lui Carmen! Pe ce stadion s-ar putea juca meciul

Academia Rapid s-a calificat si ea in finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti, dupa ce a invins-o cu 3-1 pe Carmen.

Daniel Niculae, Goge si Vlada au adus victoria rapidistilor in meciul disputat impotriva lui Carmen Bucuresti, pe stadionul Giulesti. Pentru oaspeti a marcat Liviu Ganea, dintr-un penalty.

Academia Rapid si CSA Steaua se vor duela in finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti.

Meciul are sanse mari sa se joace pe stadionul Stefan cel Mare.

Daniel Niculae a revenit pe teren dupa un conflict cu oamenii din conducerea Academiei Rapid. El a vorbit despre acest subiect.

"Daca am ramas, inseamna ca nu voi pleca pana la finalul sezonului. Cand trag anumite semnale de alarma... Nu e primul, am mai tras un semnal de alarma in iarna, pentru ca am stabilit niste lucruri cand am plecat la drum si, din pacate, s-a trecut peste ele. Au fost cateva greseli. E normal sa gresesti, e omeneste, dar cand lucrurile sunt facute intr-o directie nu e ok, nu pot accepta ca aceste lucruri sa se intample la clubul pe care il iubesc, pe imaginea mea, a lui Pancone si a primarului Sectorului 1.



M-am simtit putin persiflat, mai ales dupa declaratiile din ultimele 10 zile. Cu toata tevatura, CIS, ne-CIS, personalitate juridica... Nu trebuie lasate pe ultima suta de metri. Dar nu din cauza asta au fost discutii. Sunt mai multe lucruri", a spus Daniel Niculae.