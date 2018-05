Mai repede decat se anticipa! PRIMUL MECI dintre CSA Steaua si FCSB se joaca maine: anunt de ULTIMA ORA

Conflictul dintre CSA Steaua si FCSB ajunge in sfarsit si pe teren.

Daca pana acum razboiul dintre cele doua entitati s-a purtat doar prin tribunale, acum a venit si momentul ca cele doua echipe sa isi masoare fortele si pe teren. E drept, nu este vorba despre o confruntare a echipelor mari.

CSA Steaua si FCSB vor juca maine, 22 mai, in campionatul national destinat echipelor Under 16. Partida este programata la ora 10:00, in complexul din Ghencea.

Echipele de seniori mai au de asteptat pana la o intalnire directa. CSA Steaua trebuie mai intai sa promoveze pana in Liga 1.