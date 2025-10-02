După 1-2 contra lui Crystal Palace, în Premier League, rezultat în urma căruia Liverpool și-a încheiat parcursul perfect din debutul acestui sezon, trupa lui Arne Slot a cedat și în Champions League împotriva lui Galatasaray, 0-1. "Cormoranii" au fost de nerecunoscut în multe momente, iar alte vești proaste au fost reprezentate de accidentările lui Alisson Becker și Hugo Ekitike.

Wayne Rooney critică tactica lui Arne Slot din Galatasary - Liverpool 1-0



Meciul de la Istanbul a fost decis de un gol al lui Osimhen din penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordată după un fault comis de Dominik Szoboszlai, reprofilat din nou fundaș dreapta, asupra lui Baris Yilmaz.



Wayne Rooney (39 de ani), fostul mare atacant al lui Manchester United, a criticat jocul lui Liverpool, dar mai ales decizia tactică a lui Arne Slot de a-l trece pe Szoboszlai în poziția de fundaș dreapta, iar pe Frimpong într-un rol mult mai avansat.



"Liverpool a fost foarte slabă. Îngrijorător mi s-a părut că meciul părea pierdut cu ceva timp înainte de final. Au fost trimiși toți jucătorii de atac în teren și părea că li s-a spus: 'Intrați și descurcați-vă'. Putea fi chiar mai rău pentru Liverpool pentru că a pierdut de foarte multe ori mingea în jumătatea proprie și s-a mai accidentat și Alisson.



Când câștigi campionatul, așa cum a făcut-o Arne Slot cu Liverpool în sezonul trecut, cred că unele decizii sunt trecute cu vederea. Mă gândesc aici la faptul că un mijlocaș a fost folosit ca fundaș dreapta, iar un fundaș dreapta a fost trecut în poziția de extremă dreapta. Spre exemplu, Ruben Amorim ar fi fost distrus dacă făcea asta la Manchester United", a spus Wayne Rooney, la BBC, citat de Daily Mail.

Liverpool va avea șansa de a încheia seria negativă la derby-ul cu Chelsea din Premier League, programat sâmbătă, de la ora 19:30, în direct pe VOYO.

