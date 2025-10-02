Peste 100 de piloți se vor afla în acest weekend la startul marii finale din Campionatul Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, acolo unde pilotul timișorean Radu Benea poate cuceri titlul de campion național la 8 ani de la debutul său în automobilismul sportiv.

Lider în campionat, cu 138 de puncte, Benea are un avantaj de 13 lungimi în fața principalului său contracandidat, Costel Cășuneanu, în timp ce campionul ultimilor trei ani, Alexandru Pițigoi este ieșit din cursa pentru titlu, având 98 de puncte după șapte etape.

Pe un Ferrari 488 Challenge Evo, timișoreanul are un final de sezon incredibil, cu două victorii consecutive, la Mediaș și Râșnov, care l-au propulsat astfel în fotoliul de lider. Cu o clasare pe una dintre primele două poziții la Brașov, Benea nu va mai depinde de clasarea lui Cășuneanu și își va putea asigura titlul.

„Ar fi încununarea muncii mele din ultimii 8 ani. Îmi amintesc și acum debutul din 2018, dar nu mă gândeam că azi voi fi în postura de a mă lupta la titlu. Anul trecut am fost vicecampion, iar acum aș putea reuși această performanță, ar fi senzațional”, a spus pilotul de la Canova Racing.

În 2019, Benea devenea campion național la debutanți al viteză în coastă pe când împlinise 39 de ani. „A fost un vis al adolescenței mele. Sunt bucuros că reușesc acum să pot face asta și sper să inspir cât mai multă lume”, a adăugat pilotul.

De altfel, anul trecut, fiul său, Nicolas, devenea și el campion la debutanți, dar la numai 16 ani, iar anul acesta a obținut și titlul de campion la juniori, cu o etapă înainte de final. De altfel, Nicolas Benea a devenit cel mai tânăr pilot din istoria campionatului care obține aceste performanțe la finalul sezonului.

„Suntem mândri că putem aduce un plus valoare sportului din județul Timiș prin rezultatele noastre și totodată bucuroși că putem reprezenta comunitatea de aici la cursele din întreaga țară. Faptul că anul acesta am fost în permanență pe podium ne onorează”, a adăugat pilotul.

Pe lângă titlul de la turisme, cea mai aglomerată divizie din campionat, cu peste 100 de competitori de-a lungul sezonului, Radu Benea va putea sărbători la Brașov și titlul la echipe, cu Hospice Casa Speranței, acolo unde îi are colegi pe Nicolas, Jerome France și Sorin Huțanu.

Trofeul Poiana Brașov va începe sâmbătă la ora 09:00 cu manșele de antrenamente și se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 și 14:00, când drumul va fi redeschis circulației publice. Duminică, ziua decisivă, circulația va fi temporar deschisă între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 vor începe manșele oficiale de concurs.

