Florin Talpan nu renunta! Calea prin care CSA Steaua poate promova in Liga a 3-a! Care sunt conditiile Federatiei!

CSA Steaua a ratat promovarea in Liga a 3-a.

CSA Steaua a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea in Liga a 3-a, iar Marius Lacatus si Stefan Iovan au decis sa paraseasca banca tehnica. Victor Piturca este favorit sa preia echipa.

CSA Steaua poate promova in Liga a 3-a

Chiar daca din punct de vedere sportiv nu mai poate promova, juristul Florin Talpan incearca sa gaseasca o solutie pentru ca CSA Steaua sa promoveze in al treilea esalon.

Conform Ziare.com, surse din cadrul Federatiei Romane de Fotbal au dezvaluit ca Florin Talpan se intereseaza de modul in care echipa Armatei poate ajunge in Liga a 3-a pe baza unei invitatii. Juristul intentioneaza sa se intalneasca cu oficialii FRF dupa meciurile echipei nationale.

Ce spune regulamentul FRF

Conform regulamentului FRF, echipele participante in Liga Elitelor se pot inscrie si in Liga a 3-a pe baza unei inviatii, insa conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca sunt foarte dure. La fiecare partida, CSA Steaua ar trebui sa foloseasca 3 jucatori sub 19 ani si a 5 sub 21 de ani.

Florin Talpan se bazeaza pe un alt caz asemanator. Unirea Alba Iulia a creat un precedent in 2016, cand a primit dreptul de a se inscrie in Liga a 3-a, datorita participarii in Liga Elitelor.

Talpan: "Lacatus stia ca daca nu promoveaza trebuie sa plece"

CSA Steaua a ratat promovarea pentru al doilea an consecutiv, iar Marius Lacatus a parasit clubul. Juristul Florin Talpan ii ceruse demisia inca de anul trecut, de la ratarea promovarii in fata celor de la Rapid.

"Eu cu mana mea i-am facut contractul lui Lacatus la inceputul proiectului de Liga a 4-a si i-am pus clauze de obiectiv, adica am specificat clar acolo ca este vorba de promovare. Lacatus stia clar ca daca nu promoveaza trebuie sa plece. Daca are demnitate trebuie sa plece si el si Iovan, dar mai bine spus trebuie sa plece toti cei care aveau obiectiv promovarea.

L-au sacrificat pe Ion Ion si nu este corect. Hai sa aflam adevarul. Hai sa vedem ce s-a intamplat la clubul Steaua. Hai sa aflamm de ce Marius Lacatus sta mereu doar prin birourile lui Codrin Munteanu? Ce interese are de umbla doar pe acolo?", spunea Florin Talpan anul trecut.