Craiova castiga si in amicale! Liderul Ligii 1 s-a impus in fata celor de la FC Arges! Care a fost formula de start a lui Bergodi

Universitatea Craiova a disputat sambata un amical contra celor de la FC Arges, scor 1-0. Meciul a fost jucat la baza sportiva Lunca Jiului.

Universitatea Craiova are sase victorii din sase in Liga 1, fiind una din favoritele la titlu. FC Arges in schimb este pe penultimul loc cu un singur punct.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Cristian Barbut, intr-o partida in care Craiova a dorit sa-si vada la lucru noile achizitii si jucatorii care au evoluat mult mai putin.

Pentru Craiova au evoluat: L. Popescu – Olteanu, Acka, M. Constantin, Vatajelu – Mateiu, Screciu, Capatina – Barbut, Mamut, Ofosu. Rezerve: Marinescu, Bic, Nistor, Ivanov, V. Constantin, Ivan.

