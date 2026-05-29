De patru ori campioană de Grand Slam pe suprafețe rapide, cu câte două titluri obținute în Melbourne și New York, japoneza Naomi Osaka (16 WTA) a trecut printr-un proces de readaptare la tenisul pe zgură, în ultimele sezoane.

Alături de Patrick Mouratoglou - fostul său antrenor -, sportiva niponă a reușit să câștige primul titlu al carierei pe zgură. Deși a fost vorba doar despre un trofeu de calibru WTA 125k, cucerit la Saint-Malo, în 2025, Osaka pare să se fi desprins de umbrele apăsătoare ale trecutului, când vine vorba despre suprafața care îi convine cel mai puțin.

Naomi Osaka și-a egalat cel mai bun rezultat obținut la Roland Garros

Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros confirmă progresul japonezei Naomi Osaka. Pentru prima oară în ultimii șapte ani, Osaka a ajuns în turul al treilea al competiției majore din Franța.

În turul secund, Naomi Osaka a trecut în minimum de seturi de vicecampioana olimpică, Donna Vekic (72 WTA), pe care a învins-o cu 7-6 (1), 6-4, după 110 minute de joc.

Calificarea în turul trei înseamnă pentru Naomi Osaka egalarea celei mai bune performanțe atinse în această întrecere.

În nouă participări pe tabloul principal, Naomi Osaka a reușit să ajungă în turul trei pentru a treia oară, după reușitele de acest fel semnate în 2016, respectiv 2019.