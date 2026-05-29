GALERIE FOTO „Efectul Mouratoglou". Naomi Osaka a reușit la Roland Garros ce nu a mai putut să facă de șapte ani

Alexandru Hațieganu
Naomi Osaka, aproape de un vârf de carieră, pe zgura de la Roland Garros.

Naomi OsakaIva JovicRoland Garros 2026Tenis WTAGrand Slam
De patru ori campioană de Grand Slam pe suprafețe rapide, cu câte două titluri obținute în Melbourne și New York, japoneza Naomi Osaka (16 WTA) a trecut printr-un proces de readaptare la tenisul pe zgură, în ultimele sezoane.

Alături de Patrick Mouratoglou - fostul său antrenor -, sportiva niponă a reușit să câștige primul titlu al carierei pe zgură. Deși a fost vorba doar despre un trofeu de calibru WTA 125k, cucerit la Saint-Malo, în 2025, Osaka pare să se fi desprins de umbrele apăsătoare ale trecutului, când vine vorba despre suprafața care îi convine cel mai puțin.

Naomi Osaka și-a egalat cel mai bun rezultat obținut la Roland Garros

Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros confirmă progresul japonezei Naomi Osaka. Pentru prima oară în ultimii șapte ani, Osaka a ajuns în turul al treilea al competiției majore din Franța.

În turul secund, Naomi Osaka a trecut în minimum de seturi de vicecampioana olimpică, Donna Vekic (72 WTA), pe care a învins-o cu 7-6 (1), 6-4, după 110 minute de joc.

Calificarea în turul trei înseamnă pentru Naomi Osaka egalarea celei mai bune performanțe atinse în această întrecere.

În nouă participări pe tabloul principal, Naomi Osaka a reușit să ajungă în turul trei pentru a treia oară, după reușitele de acest fel semnate în 2016, respectiv 2019.

Naomi Osaka (16 WTA), duel cu Iva Jovic (17 WTA), în turul trei la Roland Garros

În turul următor, Naomi Osaka va primi replica uneia dintre cele mai promițătoare tinere jucătoare ale circuitului, Iva Jovic.

Sportiva americană clasată pe locul 17 în lume, la doar 18 ani, se apropie de acest meci cu un nivel crescut de încredere, după ce a reușit să o elimine pe compatrioata Emma Navarro (25 WTA), scor 6-0, 6-3.

