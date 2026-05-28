A câștigat o mică avere la Roland Garros, dar nu poate încasa niciun ban! Motivul incredibil

Moise Kouame este noua senzație a tenisului francez, după calificarea spectaculoasă în turul 3 de la Roland Garros 2026. 

La doar 17 ani, Moise Kouame a reușit una dintre surprizele turneului, după ce l-a învins pe paraguayanul Adolfo Daniel Vallejo, scor 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8), meci care a durat aproape cinci ore.

Succesul de la Paris îi aduce lui Kouame un premiu important, de aproximativ 187.000 de euro. Totuși, tânărul francez nu poate folosi banii, dintr-un motiv rar întâlnit în sportul profesionist.

Moise Kouame este minor! Banii îi va primi abia anul viitor

Conform legislației din Franța, sportivii minori nu au acces direct la sumele câștigate din competiții.

O mare parte din bani este blocată într-un cont special administrat de stat, prin Caisse des Depots et Consignations, până când sportivul devine major.

Astfel, Kouame va putea intra în posesia completă a premiilor abia după 6 martie 2027, data la care va împlini 18 ani.

Până atunci, familia sa poate folosi doar o parte din bani pentru cheltuieli legate de carieră: deplasări, cazare, antrenori sau staff tehnic.

În turul #3, Kouame îl va întâlni pe chilianul Alejandro Tabilo. Partida se joacă sâmbătă, 30 mai, iar ora de începere va fi anunțată de organizatori în viitorul apropiat.

