A câștigat o mică avere la Roland Garros, dar nu poate încasa niciun ban! Motivul incredibil

La doar 17 ani, Moise Kouame a reușit una dintre surprizele turneului, după ce l-a învins pe paraguayanul Adolfo Daniel Vallejo, scor 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6(8), meci care a durat aproape cinci ore.

Succesul de la Paris îi aduce lui Kouame un premiu important, de aproximativ 187.000 de euro. Totuși, tânărul francez nu poate folosi banii, dintr-un motiv rar întâlnit în sportul profesionist.

Moise Kouame este minor! Banii îi va primi abia anul viitor

Conform legislației din Franța, sportivii minori nu au acces direct la sumele câștigate din competiții.

O mare parte din bani este blocată într-un cont special administrat de stat, prin Caisse des Depots et Consignations, până când sportivul devine major.