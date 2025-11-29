FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League

FCSB oferă aproape 4.300 de bilete lui Feyenoord
După ce a pierdut la Belgrad contra celor de la Steaua Roșie (0-1), FCSB mai are de disputat încă trei meciuri din Europa League: cu Feyenoord (acasă, 11 decembrie), cu Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie) și cu Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie).
Pentru meciul cu Feyenoord, FCSB și-a dat acordul pentru a crește semnificativ numărul de bilete acordate suporterilor formației olandeze. De la 2.820 de tichete, adică aproximativ 5% din capacitatea stadionului, clubul din Eredivisie a ajuns să beneficieze de nu mai puțin de 4.274.
Astfel, Feyenoord va avea parte de o susținere masivă la București. Toate cele 4.274 de bilete s-au vândut deja, anunță fr12.nl.
- 13 euro plătește un suporter al lui Feyenoord pentru un bilet la meciul cu FCSB
Feyenoord, 5 eșecuri în ultimele 6 meciuri. Urmează FCSB în Europa League
Joi seară, Feyenoord a pierdut pe teren propriu contra lui Celtic, în runda a cincea din faza principală Europa League, scor 1-3. Gruparea din Rotterdam a deschis scorul prin Ueda (11'), însă scoțienii au întors scorul până la pauză: Yang Hyun-Jun (31') și Hatate (43'), iar Nygren (82') a stabilit scorul final.
Feyenoord traversează o perioadă foarte slabă, cu cinci eșecuri în ultimele șase meciuri din toate competițiile. Echipa lui Robin van Persie a strâns doar 3 puncte în grupa unică din Europa League și este vecină de clasament cu FCSB, pe locul 30 și golaveraj -5.
În Eredivisie, după 13 etape, Feyenoord se află pe locul 2, cu 6 puncte sub liderul PSV. Pentru echipa lui Robin van Persie urmează două meciuri de campionat, cu Telstar și Zwolle, iar ulterior duelul cu FCSB, de la București, programat pe 11 decembrie, de la ora 22:00.
Având în vedere situația din clasament, atât FCSB, cât și Feyenoord păstrează șanse mici pentru o clasare în primele 24 din Europa League.