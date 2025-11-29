FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League

FCSB oferă aproape 4.300 de bilete lui Feyenoord

După ce a pierdut la Belgrad contra celor de la Steaua Roșie (0-1), FCSB mai are de disputat încă trei meciuri din Europa League: cu Feyenoord (acasă, 11 decembrie), cu Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie) și cu Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie).



Pentru meciul cu Feyenoord, FCSB și-a dat acordul pentru a crește semnificativ numărul de bilete acordate suporterilor formației olandeze. De la 2.820 de tichete, adică aproximativ 5% din capacitatea stadionului, clubul din Eredivisie a ajuns să beneficieze de nu mai puțin de 4.274.



Astfel, Feyenoord va avea parte de o susținere masivă la București. Toate cele 4.274 de bilete s-au vândut deja, anunță fr12.nl.