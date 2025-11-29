Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, încinge spiritele cu o săptămână înainte de derby-ul cu FCSB. Chiar dacă meciul are o încărcătură aparte pentru suporteri, oficialul dinamovist pune accentul pe meciul din Cupa României, cu Farul Constanța.



După ce va întâlni Oțelul în această etapă, Dinamo se va deplasa la Cosntanța pentru un meci important în Cupa României. Un succes i-ar putea aduce calificarea echipei lui Zeljko Kopic.



Andrei Nicolescu pune accentul pe meciul cu Farul Constanța



Având în vedere că trofeul Cupei României este unul dintre obiectivele fixate de Dinamo în acest sezon, având în vedere că oferă posibilitatea de a ajunge direct în preliminariile Europa League, Nicolescu crede că meciul de la Constanța e mai important decât derby-ul de sâmbăta viitoare.



„Pentru noi este foarte important meciul de miercuri, de la Constanța. Poate suporterii lui Dinamo nu o să fie de acord, dar eu îl văd un pic mai important decât meciul cu FCSB de sâmbăta viitoare. În construcția acestui an, este mai important.



Ăsta va fi doar un meci de campionat, nu se pierde nimic, însă acela este doar un meci din trei, care te poate duce sau nu te poate duce mai departe. În sensul rezultatului, pentru mine este important. Un rezultat prost în Cupa României ne-ar putea duce în zona în care să nu ne calificăm, în timp ce o înfrângere cu FCSB ar putea fi reparată”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.



Până acum, cea mai mare asistență înregistrată de FCSB la un meci pe teren propriu a fost cu Universitatea Craiova (1-0), când au fost 11.403 spectatori.



Recordul de asistență din acest sezon este deținut de derby-ul dintre Dinamo și Rapid (0-2), disputat tot pe Arena Națională, la care s-au înregirstrat 34.700 de spectatori.

Înainte de meciul direct, Dinamo se va duela cu Oțelul Galați pe Arena Națională, în timp ce FCSB se va deplasa la Constanța pentru un meci important cu Farul.

